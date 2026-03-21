الإيرانيون يحيون عيد الفطر وطهران تعلن تعرض منشأة نطنز للقصف

afp_tickers

8دقائق

أدى آلاف الإيرانيين صلاة عيد الفطر السبت على وقع تصاعد التوترات الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في وقت أعلنت طهران عن ضربة استهدفت منشأتها لتخصيب اليورانيوم مع تهديد إسرائيل بتكثيف القصف.

ويؤمّ المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية صلاة العيد تقليديا، إلا أن المرشد الجديد للبلاد مجتبى خامنئي لم يكن حاضرا في الاحتفالات السبت. ولم يظهر خامنئي، المصاب بجروح بحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، علنا منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر خلفا لوالده علي خامنئي الذي قُتل في غارات جوية أميركية وإسرائيلية في 28 شباط/فبراير.

وحضر رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي الصلاة في جامع الإمام الخميني الكبير بوسط طهران، والذي يحمل اسم مؤسس الجمهورية الإسلامية. ونظرا الى ضيق المكان، أدى عدد كبير من المصلين الصلاة في الشوارع الخارجية.

وليل الجمعة السبت، انعكست الغارات الجوية أجواء قاتمة على احتفالات المدينة بعيد النوروز، رأس السنة الفارسية.

وقال فريد، وهو مدير تنفيذي في مجال الإعلان، في رسالة عبر الإنترنت لوكالة فرانس برس “كانت أجواء الاحتفال بالعام الجديد تعم المدينة. أماكن مثل تجريش أو غولستان شهرك، التي زرتها، كانت تعج بالنساء الأنيقات الجميلات اللواتي يشترين الزهور”.

وأضاف “لكن الهجمات الإسرائيلية التي وقعت بالتزامن مع حلول رأس السنة الجديدة كانت أمرا محزنا جدا. فكرة أن بعض الناس ربما يموتون وهم على مائدة رأس السنة كانت مؤلمة”.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حليف إيران، برسالة تهنئة إلى خامنئي “متمنيا للشعب الإيراني القوة في التغلب على هذه المحن الشديدة، ومؤكدا أنه خلال هذا الوقت العصيب، تظل موسكو صديقا وفيا وشريكا موثوقا به لطهران”.

وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا هجوما السبت على منشأة نطنز النووية بمحافظة أصفهان، والتي تضم أجهزة طرد مركزي تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم. وقد تضررت هذه المنشأة في حرب حزيران/يونيو من العام الماضي.

– منشأة نووية –

وقالت المنظمة الإيرانية في بيان نقلته وكالة تسنيم “إثر الهجمات الإجرامية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاصب على بلادنا … تم هذا الصباح استهداف مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم”.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تسرب لمواد مشعة.

وكرر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي دعوته إلى “ضبط النفس” لتجنب “أي خطر لوقوع حادث نووي”، بحسب ما كتبت الوكالة السبت على منصة إكس بعد ضربة في إيران طالت منشأة نطنز النووية.

غير ان الوكالة الأممية أكدت عدم الإبلاغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج الموقع.

ورداً على سؤال حول نطنز، قال الجيش الإسرائيلي إنه “ليس على علم بوقوع ضربة”.

وبعد ثلاثة أسابيع على اندلاع الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وإغلاق طريق تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وتوتر علاقات واشنطن مع أقرب حلفائها، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا إنه يفكر في “تقليص” العمليات تدريجيا.

وكتب على منصته “تروث سوشال” “نحن نقترب من تحقيق أهدافنا فيما ندرس تقليص جهودنا العسكرية الكبيرة في الشرق الأوسط تدريجيا”.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن البنتاغون يتوقع أن تستغرق مهمته أربعة إلى ستة أسابيع.

لكن وسائل إعلام أميركية ذكرت الجمعة أن واشنطن بصدد نشر آلاف من مشاة البحرية (المارينز) في الشرق الأوسط، في ما قد يكون مؤشرا إلى عملية برية وشيكة، فيما تواصل إيران شن ضربات على إسرائيل ودول الخليج الغنية بالنفط.

وبعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل ليلا، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على ما وصفها بـ”أهداف للنظام” في العاصمة الإيرانية التي تتعرض للقصف منذ الهجوم الأميركي-الإسرائيلي الذي أشعل فتيل الحرب في 28 شباط/فبراير.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس السبت أن “وتيرة الغارات” الإسرائيلية الأميركية على إيران “ستزداد في شكل كبير” في الأيام المقبلة.

ونقل بيان عن كاتس قوله خلال اجتماع لتقييم الوضع إن “وتيرة الضربات التي ستنفذها القوات الإسرائيلية والجيش الأميركي ضد نظام الإرهاب الإيراني والبنى التحتية التي يستند إليها ستزداد في شكل كبير” اعتبارا من الأحد.

مع تزايد المخاوف بشأن أسعار النفط ونقص الإمدادات العالمية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستخفف موقتا العقوبات المفروضة على النفط الإيراني المخزن على متن ناقلات في عرض البحر.

ويُتيح هذا الترخيص تسليم وبيع النفط الخام الإيراني وغيره من المنتجات البترولية المحملة على السفن منذ ما قبل 20 آذار/مارس ويستمر حتى 19 نيسان/أبريل.

– ترامب يطالب حلفاءه بالتحرك –

وبينما يُحصي محللو الطاقة والمستهلكون تكلفة الهجمات على منشآت النفط والغاز في الخليج، بما فيها أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم، وصف ترامب حلفاء واشنطن في الناتو بأنهم “جبناء” في ظل ترددهم في الاستجابة لطلبه تقديم مساعدة عسكرية لتأمين مضيق هرمز.

وأغلقت إيران الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره عادة خمس إنتاج العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي.

وقال ترامب “يجب على الدول الأخرى التي تستخدم مضيق هرمز حمايته ومراقبته، حسب الحاجة، أما الولايات المتحدة فلا تستخدمه!”.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران فرضت قيودا على سفن الدول المنخرطة في الهجمات ضد إيران، لكنها ستُقدم المساعدة للدول الأخرى.

وأدى هذا التوتر إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، إذ ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال بأكثر من 50 % خلال الشهر الماضي، وأصبح الآن يتجاوز 105 دولارات للبرميل.

بور-دس/غد/ب ق