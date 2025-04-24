كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟
في حين يُعالَج معظم مرضى ومريضات الصحة النفسية بمضادات الاكتئاب، تزداد شعبية الطرق البديلة لمعالجة ثلث الأشخاص الذين لم تنجح معهم الأدوية التقليدية. في سويسرا، تتم إحالة المزيد من المرضى إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة العقاقير المؤثرة نفسيًا.
هل هناك أساليب مماثلة في المكان الذي تعيش فيه؟
أو هل هناك طرق علاجية بديلة أخرى في بلدك لعلاج الاكتئاب وأمراض الصحة النفسية الأخرى؟
هل لديك أي تجارب شخصية في هذا الصدد وترغب.ين في مشاركتها، ولكن ليس على الموقع؟ اكتب.ي لي على البريد الالكتروني: aylin.elci@swissinfo.ch
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مرحباً، أنا أعيش في تايلاند منذ 15 عاماً. ومع ذلك، أنا لست متخصصًا في "علاج الصحة النفسية". ومع ذلك ما يلي. يوجد أطباء نفسيون وأطباء نفسيون مدربون جيدًا في تايلاند، ربما ليس بما فيه الكفاية. يوجد في كل من المستشفيات الحكومية والخاصة أقسام "الطب النفسي"، أو إمكانية "التحويل". هناك أيضًا العديد من "المشاكل النفسية" نسبيًا هنا، لكنها ليست واضحة وكامنة كما هو الحال في أوروبا. بسبب الأسرة . لا تزال الركيزة الأقوى هنا هي الأسرة، حتى بالنسبة للمرضى النفسيين، طالما أن الأسرة قادرة على دعمهم، والتايلانديون أقوياء وجيدون جداً في هذا الصدد. وأعتقد أن أكبر فئة تمثل مشكلة هي فئة مدمني المخدرات والكحوليات.... وشيئاً فشيئاً يضاف إليهم "مدمنو الهاتف". وهم أيضاً يشكلون تحدياً حقيقياً للسلطات التايلاندية والخدمات الاجتماعية. ولكنني أعتقد أن الجميع سيحصلون على المساعدة بشكل احترافي "بشكل ما". pje
Guten Tag, ich lebe seit 15 Jahren in Thailand. Bin aber kein Spezialist betreffend "psychische - Kranken - Behandlungen". Trotzdem folgendes. Es gibt in Thailand gut ausgebildete Psychologen und Psychiater, vielleicht nicht genug. In staatlichen wie privaten Spitälern gibt es "psychische" Abteilungen, oder die Möglichkeit, weiter "verschoben" zu werden. Es gibt auch relativ viele "psychische Probleme" hier aber die sind nicht so offensichtlich und latent wie in Europa. WEGEN DER FAMILIE . Die stärkste Säule hier ist immer noch die Familie auch bei psychisch kranken Menschen, solange die Familie das tragen kann, und die Thais sind in diser Beziehung sehr stark und gut. Ich denke die grösste Problemgruppe sind Drogen- und Alkohlsüchtige....und langsam kommen auch noch die "Telefonsüchtigen" dazu. Die sind für die thailändischen Behörden und Sozialdienste auch eine echte Herausforderung. Aber ich denke es wird allen in "irgend-einer" Form fachmännisch geholfen. pje
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كان أحد المراهقين الذين أعرفهم يعاني من بعض "الصعوبات" (التحديات) وأوصى بأن يذهب إلى أخصائي نفسي في سويسرا. كانت التجربة الرئيسية هي أن هذا الأخصائي النفسي لم يرغب في تركه. عندما لم يرغب المراهق في المجيء مرتين ثم مرة واحدة في الأسبوع، توسل إليه الأخصائي النفسي أن يأتي مرة واحدة في الشهر على الأقل. وفي النهاية كان المراهق هو من اضطر إلى إنهاء عمل الطبيب وليس العكس. وكان أفضل حالاً بدون ما يسمى "العلاج"...
One teenager I knew had some 'difficulties' (challenges) and it was recommended that he see a Psychologist in Switzerland. The main experience was that this Psychologist just did not want to let go. When the teenager did not want to come twice then once a week the Psychologist begged for at least once a month. Finally it was the Teenager who had to terminate the Doctor and not the other way around. And he was better off without the so-called 'treatment'...
العلاج السلوكي المعرفي
Terapia cognitivo conductual
لقد استشرت طبيبًا نفسيًا سويسريًا هنا مع ابني المراهق على مدار عدة أشهر. وجدت أن هذا الشخص المدرب طبيًا بدا لي منعزلًا وغير متعاطف، بل إنه في بعض الأحيان كان يقدم نصائح غير مهنية وغير متعاطفة. حتى أنه في إحدى المرات اقترح عليّ وعلى زوجتي (علاج الأزواج) أنه ربما يكون من الجيد أن نتطلق. ____ في آسيا، حيث ينشغل الناس بكسب المال بشكل كبير لدفع تكاليف معيشتهم، فإن الصحة النفسية أقل بروزًا على الرغم من وجود حالات شاذة. ليس لدى الناس الوقت الكافي ليكونوا مرضى نفسيين. بالنسبة لأولئك الذين لديهم، لا يسعى الكثيرون إلى العلاج للسبب الذي ذكرناه للتو (المال). بالنسبة لأولئك الذين يستطيعون ذلك، فهو مثل السيارة الفاخرة، قليلون فقط هم من يستطيعون تحمل تكاليفها، وعندما يفعلون ذلك، يقولون إنها جيدة جدًا.
I once consulted a swiss psychiatrist here together with my teenage son over several months. I find that the medically trained person appeared aloof and disengaged and sometimes even offer unprofessional and unsympathetic advice. At one point he even suggested to me and my wife (couples therapy) that perhaps it is good that we divorce.____Back in Asia, where people are super busy earning money to pay for their livelihood, mental health is less prominent although there are outliers. People don't have time to be mentally ill. For those who have, many do not seek treatment because the reason just stated (money). For those who can, it is like a luxury car, only a few can afford it and when they do, they say it is very good.
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