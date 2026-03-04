الاتحاد الأوروبي مستعد لحماية مصالحه بعد تهديدات ترامب لإسبانيا

أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.

وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر ردا على تهديدات ترامب “نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي”.

ندد ترامب بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء، منتقدا رفضها السماح باستخدام قاعدتي “روتا” البحرية و”مورون” الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال ترامب “سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا”.

إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقا تجاريا رئيسيا العام الماضي” وقال إن “المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات” الواردة في الاتفاق.

وأضاف “سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع”.

وتابع أن “حماية هذه العلاقات، خصوصا في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين”.

