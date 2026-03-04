The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الاتحاد الأوروبي مستعد لحماية مصالحه بعد تهديدات ترامب لإسبانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران.

وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر ردا على تهديدات ترامب “نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي”.

ندد ترامب بحكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء، منتقدا رفضها السماح باستخدام قاعدتي “روتا” البحرية و”مورون” الجوية، ورفضها الانضمام إلى أعضاء حلف شمال الأطلسي الذين تعهدوا بزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال ترامب “سنقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا”.

إلا أن غيل ذكّر في بيانه بأن “الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقا تجاريا رئيسيا العام الماضي” وقال إن “المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات” الواردة في الاتفاق.

وأضاف “سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع”.

وتابع أن “حماية هذه العلاقات، خصوصا في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين”.

اك/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية