الاتحاد الإفريقي يندد بـ”الفظاعات” و”جرائم الحرب المفترضة” في الفاشر في السودان

دان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف الثلاثاء “الفظاعات” و”جرائم الحرب” التي تحدّثت عنها تقارير من مدينة الفاشر السودانية.

وبعد حصار دام 18 شهرا، أعلنت قوات الدعم السريع الأحد سيطرتها على الفاشر.

وأعرب يوسف في بيان على “إكس” عن “القلق البالغ حيال العنف المتصاعد والفظاعات التي تتحدث عنها تقارير” من المدينة، بينما دان “جرائم الحرب المفترضة وعمليات قتل المدنيين التي تستهدف جماعات عرقية”.

ودعا إلى “وقف فوري للأعمال القتالية وفتح ممرات إنسانية للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتأثّرين”.

كذلك، شدد على أن الحل العسكري للأزمة غير ممكن، داعيا جميع الأطراف للدخول في حوار و”الالتزام بعملية سلمية وسياسية شاملة”.

وأقر الجيش السوداني الاثنين بأنه انسحب من الفاشر بينما حذّرت الأمم المتحدة من ارتكاب فظاعات بدافع اتني فيها.

ومن شأن سيطرة قوات الدعم التي تخوض حربا ضد الجيش منذ نيسان/أبريل 2023 أن تشكّل نقطة تحوّل في الحرب السودانية التي أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص ونزوح نحو 12 مليونا.

