الاتحاد الاوروبي يأسف لعدم رغبة واشنطن بالتوصل إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية

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أعربت المفوضية الأوروبية الاثنين عن أسفها لعدم التزام الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يُجنب تطبيق الرسوم الجمركية، وذلك قبل يومين من بدء سريان الضرائب على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إن “الإدارة الأميركية لا يبدو أنها تنوي المضي قدما من أجل التوصل إلى اتفاق”، مشيرا إلى أنه زار الولايات المتحدة في شباط/فبراير “سعيا إلى حوار بناء” من أجل تجنب “معاناة غير مجدية” بسبب حرب تجارية.

وفي فصل جديد من الحرب التجارية التي أشعلها منذ تولى منصبه في 20 كانون الثاني/يناير الفائت، وقع الرئيس دونالد ترامب الاثنين أمرا تنفيذيا يحدد 12 آذار/مارس موعدا لبدء فرض رسوم جمركية نسبتها 25 في المئة على واردات الصلب والالمنيوم.

وتشمل هذه الرسوم التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء، كل الدول المصدرة “من دون استثناء”.

وأكد سيفكوفيتش الاثنين أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة “حددا بشكل مشترك بعض المجالات التي تسمح لنا بالمضي قدما مع مراعاة المنافع المتبادلة” خلال المفاوضات مع الإدارة الأميركية.

وأضاف “لكن في النهاية، وكما يُقال، لا يمكن ليد واحدة أن تصفق” مؤكدا أن الأوروبيين مصممون على الدفاع عن مصالحهم والرد على أي إجراء تجاري تتخذه واشنطن.

وأوضح المفوض الأوروبي “كما تهتم الولايات المتحدة بمصالحها، يهتم الاتحاد الأوروبي بمصالحه. ولذلك، سنحمي دائما الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من الرسوم الجمركية غير المبررة”.

لكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحوار.

راز/ريم/ب ق