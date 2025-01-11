الاستخبارات السورية تعلن إحباط محاولة تفجير لتنظيم الدولة الإسلامية داخل مقام السيدة زينب

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أعلن جهاز الاستخبارات العامة في سوريا السبت إحباطه محاولة تفجير من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داخل مقام السيدة زينب جنوب دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” عن مصدر في الجهاز.

وقال المصدر “جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، ينجح بإحباط محاولة لتنظيم داعش القيام بتفجير داخل مقام السيدة زينب”، مشيرا الى “اعتقال الأشخاص المتورطين في هذه المحاولة”.

ونشرت وزارة الداخلية على حسابها على تطبيق تلغرام صورا “لأفراد الخلية” التابعة للتنظيم أثناء وبعد توقيفها. وقالت إن قوات الأمن العام “داهمت وكرا” تحصنوا داخله في ريف دمشق.

ويظهر في إحدى الصور أربعة أشخاص وهم معصوبو الأعين وأيديهم مقيدة الى الخلف داخل غرفة وأمامهم عتاد عسكري ومعدات.

وفي صورة أخرى، تبدو ثلاث وثائق ثبوتية على الأقل، هي هوية لبنانية وإخراج قيد لبناني وبطاقة خاصة باللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وعلى الأرض قربها ثلاث عبوات ناسفة، إضافة الى قنابل يدوية وهواتف خلوية ومبالغ مالية بالدولار والليرة اللبنانية والسورية، قالت الوزارة إنها كانت بحوزة الموقوفين.

ويعد إحباط الهجوم المرتبط بالتنظيم المتطرف، الأول من نوعه والذي تعلن عنه الإدارة الجديدة منذ وصولها الى السلطة في دمشق إثر إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وخلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا منذ آذار/مارس 2011، شكلت منطقة السيدة زينب، التي تضم مقاما دينيا للطائفة الشيعية يحمل الاسم ذاته، معقلا لعناصر من حزب الله اللبناني ومجموعات أخرى موالية لطهران، قالوا إنهم جاؤوا اليها للدفاع عن الصرح المقدس.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية مرارا تفجيرات في المنطقة، بينها “تفجير دراجة نارية مفخخة” ضد “تجمع للزوار الشيعة” في المنطقة في 27 تموز/يوليو 2023.

وأسفر الهجوم عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح، وفق السلطات السورية حينها.

في شباط/فبراير 2016، أدى هجوم انتحاري مزدوج تبناه التنظيم ونُفّذ على بعد 400 متر من المقام، إلى مقتل 134 شخصا، بينهم أكثر من 90 مدنيا.

وتواجه السلطات الجديدة في دمشق تحديات على مستويات عدة، بينها ضبط الأمن على مساحة جغرافية واسعة. وتواظب خصوصا على توجيه رسائل طمأنة الى الأقليات والمجتمع الدولي لناحية احترام الحقوق والحريات وحماية المكونات السورية كافة.

بور-لار/غ ر