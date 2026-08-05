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البابا يزور الأوروغواي والأرجنتين والبيرو بين 6 و17 تشرين الثاني/نوفمبر

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أعلن الفاتيكان الأربعاء أن البابا لاوون الرابع عشر سيزور الأوروغواي والأرجنتين والبيرو بين 6 و17 تشرين الثاني/نوفمبر، بدعوة من رؤساء الدول والسلطات الدينية.

ووفق جدول الزيارة، فإنّ البابا الأميركي سيزور الأوروغواي من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر، والأرجنتين في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 تشرين الثاني/نوفمبر، والبيرو حيث أقام لـ20 عاما بين 11 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المناطق التي سيزورها البابا في الأوروغواي، مونتيفيديو وبايساندو (وسط غرب البلاد)، وفلوريدا في شمال العاصمة. وفي الأرجنتين، سيزور بوينس آيرس، وكوردوبا (وسط)، ولوخان في منطقة العاصمة. أما في البيرو، فسيزور تشيكلايو، وليما، وكوسكو (وسط)، وبوكالبا (في منطقة الأمازون).

قبل زيارة هذه الدول الثلاث في أميركا الجنوبية، سيسافر البابا المنتخب في أيار/مايو 2025 إلى فرنسا بين 25 و28 أيلول/سبتمبر.

وسيلتقي في اليوم الأول الرئيس إيمانويل ماكرون، ويزور مقر اليونسكو ثم كاتدرائية نوتردام في باريس.

وفي 26 أيلول/سبتمبر، سيترأس قداسا في جادة الشانزليزيه في باريس، يُتوقع أن يحضره 500 ألف شخص، بحسب الفاتيكان.

وسيُقيم البابا الأحد 27 أيلول/سبتمبر قداسا آخر في الهواء الطلق في لورد (جنوب غرب فرنسا)، أحد أهم المواقع الكاثوليكية في العالم. ويختتم زيارته في 28 أيلول/سبتمبر في موزيل في شرق فرنسا.

لجم/رك/ناش

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