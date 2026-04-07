البرلمان الفيتنامي انتخب الأمين العام للحزب الشيوعي تو لام رئيسا للدولة

انتخب البرلمان الفيتنامي الثلاثاء الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم تو لام رئيسا للدولة، ما يجعله أول مسؤول يجمع هذين المنصبين في وقت واحد.

ويتيح ذلك لتو لام الإمساك بقيادتي الحزب والدولة، كما فعل الرئيس شي جينبينغ في الصين المجاورة، علما أن الحكم في فيتنام يكون في العادة جماعيا.

وقال تو لام في خطاب ألقاه بعد تأديته اليمين “إن تولّي مسؤوليتَي الأمين العام والرئيس شرف عظيم جدا لي (…) إنه مسؤولية، وكذلك واجب مقدّس ونبيل”.

وكان مؤتمر الحزب الشيوعي في كانون الثاني/يناير الفائت جدّد لتو لام أمينا عاما للحزب الشيوعي الفيتنامي.

وأعلن رئيس البرلمان تران تانه مان أن “النواب الأعضاء في الجمعية الوطنية وافقوا بنسبة مئة في المئة على قرار انتخاب الرفيق تو لام رئيسا للولاية الممتدة من 2026 إلى 2031”.

كذلك انتخب البرلمان الثلاثاء المسؤول المصرفي الحكومي السابق لي مينه هونغ المقرّب من تو لام رئيسا للوزراء.

واختير تو لام أمينا عاما للحزب الشيوعي الفيتنامي خلفا لنغوين فو ترونغ الذي توفي عام 2024، وأجرى سلسلة إصلاحات، إذ خفض بشكل كبير عدد موظفي الإدارة العامة، وألغى ثماني وزارات أو هيئات، فضلا عن إلغائه ما يقرب من 150 ألف وظيفة في القطاع العام، مع إطلاقه في الوقت نفسه لمشاريع بنية تحتية ضخمة.

وسجّلت فيتنام نموا في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 7,8 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، رغم “الصعوبات الكثيرة” الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاءات السبت.

وزادت صادرات فيتنام بنسبة 19,1 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 27 في المئة.

