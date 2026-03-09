البرلمان اللبناني يقرّر تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عامين

afp_tickers

2دقائق

قرّر البرلمان اللبناني الإثنين تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان مزمعا إجراؤها في أيار/مايو المقبل لمدة عامين، على وقع الحرب بين حزب الله واسرائيل.

وعُقدت الجلسة في مقر البرلمان في وسط بيروت بحضور عدد من نواب حزب الله، بينهم رئيس الكتلة محمّد رعد، فيما كانت الطائرات الإسرائيلية تشنّ غارات على معقل الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية، مستهدفة مقرات لمؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب.

وأوردت رئاسة البرلمان في بيان “الهيئة العامة لمجلس النواب أقرت تمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين باكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 وامتناع أربعة” عن التصويت.

وسبق للمجلس أن مدّد ولايته مرتين بين 2013 و2014 جراء انقسامات سياسية في لبنان على وقع الحرب في سوريا المجاورة. كما مدد ولايته مرة ثالثة عام 2017 جراء الخلاف على قانون الانتخاب.

وخسر حزب الله وحلفاؤه خلال الانتخابات الأخيرة عام 2022 الأكثرية، مع دخول نواب مستقلين ومعارضين الى البرلمان على وقع حركة الاحتجاجات الشعبية آنذاك ضد القوى السياسية التقليدية في خضم أزمة اقتصادية عصفت بلبنان منذ خريف 2019.

قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل، على وقع الهجوم الأميركي الاسرائيلي على إيران، ضغطت قوى سياسية في لبنان بتشجيع أميركي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي في وقت سابق، من أجل تأجيل الانتخابات النيابية، مع مضي الحكومة في تجريد الحزب من سلاحه، بعدما خرج ضعيفا من حربه الأخيرة مع اسرائيل. لكن حزب الله تمسّك بإجراء الانتخابات في موعدها، في محاولة لإعادة تكريس حضوره السياسي.

سن-لار/جك