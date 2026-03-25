The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

البوسنة تختار شركة أميركية لإنشاء خط أنابيب غاز بهدف خفض اعتمادها على روسيا

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اختارت البوسنة شركة أميركية لإنشاء خط أنابيب حيوي يربط الدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي تعتمد حاليا على روسيا بشكل كامل لتلبية حاجاتها من الغاز الطبيعي، بالشبكة الأوروبية، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.

وبحسب مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان، ستقوم شركة “أيه أيه اف اس” AAFS للبنى التحتية والطاقة بإنشاء خط أنابيب بطول 180 كيلومترا من بينها 160 كيلومترا داخل البوسنة بهدف ربط البلاد بكرواتيا وتنويع إمداداتها.

وقالت الحكومة البوسنية في بيان “هذا أحد أهم مشاريع البنية التحتية للطاقة… بالنسبة إلى البوسنة والهرسك، ومن شأنه تعزيز أمن إمدادات الغاز واستقرار نظام الطاقة”.

وبكلفة قدّرت قبل سنوات بحوالي 200 مليون يورو (231 مليون دولار)، سيربط المشروع البوسنة بمحطة كرك للغاز الطبيعي المسال في الجزء الشمالي من البحر الأدرياتيكي الكرواتي، وهي نقطة تفريغ لكمية كبيرة من الغاز الأميركي.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية على منصة إكس إنه “خبر رائع” مشيرة إلى أن من شأن القانون الجديد السماح للشركة الأميركية بتطوير وبناء وتمويل وتشغيل خط الأنابيب”.

وتعتمد البوسنة حاليا بشكل كامل على الغاز الروسي الذي تستورده عبر خط أنابيب “ترك ستريم”. وتستهلك البلاد البالغ عدد سكانها حوالى 3,5 ملايين نسمة نحو 225 مليون متر مكعب من الغاز سنويا.

روس/الح/س ح

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

