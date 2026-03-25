البوسنة تختار شركة أميركية لإنشاء خط أنابيب غاز بهدف خفض اعتمادها على روسيا
اختارت البوسنة شركة أميركية لإنشاء خط أنابيب حيوي يربط الدولة الواقعة في منطقة البلقان والتي تعتمد حاليا على روسيا بشكل كامل لتلبية حاجاتها من الغاز الطبيعي، بالشبكة الأوروبية، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء.
وبحسب مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان، ستقوم شركة “أيه أيه اف اس” AAFS للبنى التحتية والطاقة بإنشاء خط أنابيب بطول 180 كيلومترا من بينها 160 كيلومترا داخل البوسنة بهدف ربط البلاد بكرواتيا وتنويع إمداداتها.
وقالت الحكومة البوسنية في بيان “هذا أحد أهم مشاريع البنية التحتية للطاقة… بالنسبة إلى البوسنة والهرسك، ومن شأنه تعزيز أمن إمدادات الغاز واستقرار نظام الطاقة”.
وبكلفة قدّرت قبل سنوات بحوالي 200 مليون يورو (231 مليون دولار)، سيربط المشروع البوسنة بمحطة كرك للغاز الطبيعي المسال في الجزء الشمالي من البحر الأدرياتيكي الكرواتي، وهي نقطة تفريغ لكمية كبيرة من الغاز الأميركي.
من جهتها، قالت السفارة الأميركية على منصة إكس إنه “خبر رائع” مشيرة إلى أن من شأن القانون الجديد السماح للشركة الأميركية بتطوير وبناء وتمويل وتشغيل خط الأنابيب”.
وتعتمد البوسنة حاليا بشكل كامل على الغاز الروسي الذي تستورده عبر خط أنابيب “ترك ستريم”. وتستهلك البلاد البالغ عدد سكانها حوالى 3,5 ملايين نسمة نحو 225 مليون متر مكعب من الغاز سنويا.
