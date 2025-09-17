The Swiss voice in the world since 1935
التايمز: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية مطلع الأسبوع المقبل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

لندن (رويترز) – ذكرت صحيفة التايمز أن بريطانيا ستعترف رسميا بدولة فلسطينية في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن يغادرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية زيارته الرسمية.

ويعارض ترامب القرار البريطاني المزمع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعلن في يوليو تموز الماضي أن لندن ستتخذ هذا الإجراء ما لم تتخذ إسرائيل خطوات لتخفيف المعاناة في غزة وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار في حربها المستمرة منذ نحو عامين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وتقول إسرائيل إن الاعتراف بدولة فلسطينية مكافأة لحماس. وسبق أن أعلنت فرنسا وكندا وأستراليا إنها ستقدم على هذه الخطوة الشهر الجاري.

وقالت صحيفة التايمز، دون أن تذكر مصادرها، إن بريطانيا ستصدر إعلانا بمجرد انتهاء ترامب من رحلته يوم الخميس. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وكان ترامب، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية ثانية غير مسبوقة لبريطانيا، قال في تموز يوليو الماضي إنه لا يمانع إذا قامت بريطانيا بمثل هذه الخطوة، لكن الولايات المتحدة أوضحت منذ ذلك الحين معارضتها لأي إجراء من هذا القبيل من جانب حلفائها الأوروبيين.

ويتعرض ستارمر لضغوط من البعض في حزب العمال الذي يتزعمه لاتخاذ موقف أكثر تشددا إزاء إسرائيل، وكان قد قال إن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل ما لم تتخذ إسرائيل خطوات جوهرية لتخفيف الوضع في غزة.

وتدعم بريطانيا منذ فترة طويلة سياسة “حل الدولتين” لإنهاء الصراع في المنطقة، لكن سبق لها القول إن ذلك لن يتحقق إلا في الوقت المناسب.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

