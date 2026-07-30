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التضخم يعاود ارتفاعه في ألمانيا في تموز/يوليو بعد وقف التخفيضات على المحروقات

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تسارع التضخّم مجدّدا في ألمانيا في تموز/يوليو بعد شهرين من التباطؤ، خصوصا بسبب توقّف التخفيضات الضريبية على المحروقات، وفق ما أظهرت بيانات لمعهد الإحصاءات “ديستاتيس” الخميس.

وبحسب تقديرات أولية، بلغ ارتفاع الأسعار في تموز/يوليو في أكبر اقتصاد أوروبي 2,8 في المئة في خلال سنة، في مقابل 2,3 في المئة في حزيران/يونيو، تماشيا مع توقّعات المحلّلين الذين استشارتهم مجموعة “فاكتسيت”.

وقد تسبّب توقّف التخفيضات الضريبية التي أقرّتها الحكومة على المحروقات في رفع أسعار الطاقة بنسبة 8,3 في المئة في ألمانيا، في ظلّ استئناف الأعمال العدائية في الحرب بين إيران والولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وبلغ المؤشّر المنسّق لأسعار الاستهلاك الذي يعتمد عليه المصرف المركزي الأوروبي للمقارنة بين دول منطقة اليورو 2,8 في المئة في خلال سنة، بحسب “ديستاتيس”.

وارتفعت أسعار السلع في ألمانيا إلى 2,5 في المئة في تموز/يوليو، في مقابل 1,7 في المئة قبل شهر، فيما تراجعت أسعار الخدمات إلى 2,9 في المئة، في مقابل 3,1 في المئة في حزيران/يونيو.

بكا/م ن/س ح

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