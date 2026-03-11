التلفزيون العماني: مسيرات استهدفت منشآت للنفط بميناء صلالة

1دقيقة

دبي 11 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن منشآت لتخزين النفط في ميناء صلالة بسلطنة عمان تعرضت لهجوم اليوم الأربعاء.

وذكر التلفزيون العماني أن طائرات مسيرة استهدفت خزانات وقود في الميناء.

وقالت أمبري إنه لم ترد تقارير عن أضرار لحقت بالسفن التجارية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أبلغ سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد بأنه سيتم التحقيق في هذه الواقعة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وجنى شقير وتالا رمضان – إعداد مروة سلام ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)