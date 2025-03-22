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الجيش الإثيوبي يعلن مقتل أكثر من 300 من ميليشيا فانو خلال يومين

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أديس أبابا (رويترز) – أعلن الجيش الإثيوبي يوم الجمعة أن قواته قتلت أكثر من 300 مسلح من ميليشيا فانو خلال يومين من الاشتباكات في منطقة أمهرة الشمالية.

أثارت الاشتباكات احتمال تجدد الحرب على نطاق أوسع.

وقاتلت ميليشيا فانو إلى جانب الجيش والقوات الإريترية في حرب أهلية استمرت عامين بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي التي تسيطر على منطقة تيجراي الشمالية.

ولكن العلاقات توترت بعد ذلك بين إريتريا وإثيوبيا بعد استبعاد أسمرة من محادثات السلام التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2022 بهدف إنهاء تلك الحرب.

وبرزت مخاوف من اندلاع حرب جديدة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أفادت أنباء بأن إريتريا أمرت بتعبئة عسكرية على مستوى البلاد فيما أرسلت إثيوبيا قواتها صوب الحدود.

واندلعت معارك بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو في يوليو تموز 2023، وذلك لأسباب منها الشعور بالخيانة لدى العديد من الأمهريين تجاه بنود اتفاق السلام لعام 2022.

وقال الجيش في بيان يوم الجمعة “نفذت الجماعة المتطرفة التي تطلق على نفسها اسم فانو… هجمات في مناطق مختلفة من منطقة أمهرة تحت اسم عملية الوحدة، وقد تم القضاء عليها”.

وأضاف أن 317 مسلحا من فانو قُتلوا وأصيب 125.

ولم تتمكن رويترز من الحصول على رد فوري من ميليشيا فانو، وهي مجموعة فضفاضة من الميليشيات في منطقة أمهرة، بلا قيادة مركزية.

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