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الجيش الإسرائيلي: القبض على “عميل لإيران” في سوريا مؤخرا

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القدس (رويترز) – أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد أن قواته ألقت القبض في الآونة الأخيرة على رجل في سوريا قالت إنه عميل لإيران جمع معلومات مخابراتية عن القوات الإسرائيلية في منطقة الحدود.

وذكر الجيش أن الرجل يدعى علي سليمان العاصي، وهو مواطن سوري من منطقة صيدا في جنوب سوريا. وأضاف أن العملية تمت خلال الأشهر القليلة الماضية لكنه لم يذكر تاريخا محددا.

وقال الجيش “العملية لاعتقال العاصي أحبطت وعرقلت عملية إرهابية مستقبلية وكشفت أسلوب عمل الجهات الإيرانية في جبهة الجولان”.

وأضاف أن العاصي تم نقله إلى إسرائيل للتحقيق معه.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية