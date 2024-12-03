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الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل مسؤول اتصال حزب الله بالجيش السوري في دمشق

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القاهرة (رويترز) – أكد الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء قتل سلمان جمعة في دمشق، وهو شخصية كبيرة في جماعة حزب الله اللبنانية ومسؤول عن الاتصال بالجيش السوري.

وقال مصدر أمني لبناني لرويترز في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من العاصمة السورية مما أسفر عن مقتل جمعة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بوقوع الغارة على طريق مطار دمشق الدولي بدون تفاصيل عن سقوط قتلى أو جرحى.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية