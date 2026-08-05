الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان

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5 أغسطس آب (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ تنفيذ غارات جوية على جنوب لبنان اليوم الأربعاء ردا على ما وصفه بأنه “انتهاك صارخ” من جماعة حزب الله، وذلك بعد يوم واحد من أحدث جولة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان تحت رعاية أمريكية في روما.

وأصدر الجيش في بيان سابق إنذارا بالإخلاء لسكان لبلدة المنصوري في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات ضد الجماعة المدعومة من إيران في تلك المنطقة.

ويعد هذا أول إنذار عبر الإنترنت من الجيش لمنطقة في لبنان منذ أكثر من شهر.

وأسقط الجيش منشورات فوق البلدة في أواخر يونيو حزيران تطالب السكان بالإخلاء، وذلك بعد أن أدرجت إسرائيل المنصوري ضمن “منطقة عازلة” أعلنتها من جانب واحد في جنوب لبنان، حسبما صرح به مسؤول عسكري لبناني كبير لرويترز آنذاك.

وواصل بعض المزارعين اللبنانيين الذهاب إلى حقولهم ومنازلهم في البلدات رغم وجود القوات الإسرائيلية في مناطق قريبة.

واتفق لبنان وإسرائيل في 26 يونيو حزيران على ترتيبات أمنية بوساطة أمريكية تهدف إلى تهدئة الأعمال القتالية على طول الحدود، إلا أن إسرائيل أكدت أنها ستبقي على منطقة أمنية في جنوب لبنان للقضاء على ما تصفه بالتهديد الذي تشكله جماعة حزب الله.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله ومايا الجبيلي ومنة علاء الدين – إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )