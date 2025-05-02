الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخَين أُطلقا من اليمن

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنّه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتّجاه الأراضي الإسرائيلية، وتبنّى المتمرّدون الحوثيون الهجوم.

وسمع دوي انفجار فوق القدس فيما أعلن الجيش اعتراض المقذوف الثاني.

وجاء في بيان للجيش بشأن الهجوم الثاني أنه “رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه أراض إسرائيلية. تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لاعتراض هذا التهديد”.

ولاحقا أعلن الجيش أنه “اعترض بنجاح” الصاروخ.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بتفعيل “صفارات التحذير من صواريخ” في المناطق الشمالية والساحلية، وبأنها بصدد رصد أي أضرار.

وكان الجيش قال في بيان عند الساعة السادسة صباحا (3,00 بتوقيت غرينتش) إنّه تمّ اعتراض الصاروخ الأول “قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية”.

وتبنّى المتمردون الحوثيون في اليمن إطلاق الصاروخين.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تطلق جماعة أنصار الله في اليمن، صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل بشكل منتظم.

كما يشنّ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه “دعما” للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله يحيى سريع الجمعة أنّ عملياتهم “الإسنادية مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

بعد عودة دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة الأميركية في كانون الثاني/يناير، كثفت الولايات المتحدة حملتها ضد الحوثيين، مع ضربات شبه يومية منذ أكثر من شهر.

في هذا الأسبوع قتل 68 شخصا على الأقل في قصف أميركي أصاب وفق إعلام الحوثيين مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة، معقل المتمردين في شمال اليمن.

في الشهر الماضي أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها “استهدفت منذ 15 آذار/مارس أكثر من ألف موقع، مودية بمقاتلين وقياديين حوثيين… ومضعفة قدراتهم”.

والجمعة أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين بإصابة ثلاثة أشخاص الخميس بضربة أميركية في منطقة عصر في مديرية الوحدة، في حصيلة أولية.

بور/بم-لمى-ناش-ود/ح س