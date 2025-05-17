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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطيني يشتبه في هجومه على امرأة حبلى

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه قتل فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة ضمن مجموعة يُشتبه في ضلوعها في هجوم أودى بحياة مستوطنة إسرائيلية حبلى خلال توجهها إلى المستشفى لوضع طفلها قبل أيام.

وتعرضت تسيلا جيز لإطلاق النار يوم الأربعاء قرب مستوطنة بروخين وأُعلنت وفاتها في المستشفى حيث وُلد طفلها بعملية قيصرية.

وأعلن الجيش يوم السبت اعتقال عدد من الرجال المشتبه في ضلوعهم في الهجوم في الضفة الغربية.

وأضاف الجيش “خلال اعتقال أحد المشتبهين، تم رصد مخرب يركض باتجاه القوات وهو يحمل حقيبة يُشتبه في كونها مفخخة، ويهتف “الله أكبر”. في ظل التهديد الفوري، قامت القوات بالاشتباك معه وتم تحييد المخرب”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أيضا خمسة مسلحين فلسطينيين في الضفة الغربية يوم الخميس.

وشهدت الضفة الغربية، حيث يعيش مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين بين نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، تصاعدا في الاضطرابات في الأسابيع القليلة الماضية مع تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية ضد مسلحين.

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