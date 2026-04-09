الجيش الاسرائيلي يقول إن صحافي الجزيرة الذي قتله في غزة ينتمي الى حماس

قال الجيش الإسرائيلي الخميس إن الصحافي محمد وشاح، مراسل قناة “الجزيرة مباشر” الذي قتله في غارة جوية على غزة الأربعاء، كان عنصرا في حركة حماس “يعمل بغطاء مراسل صحافي”.

وكانت شبكة الجزيرة التي تتخذ من الدوحة مقرا، أعلنت الأربعاء مقتل وشاح “بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارته غرب مدينة غزة”. ودانت “الجريمة النكراء المتمثلة في استهداف واغتيال” مراسلها، معتبرة أنها “انتهاك صارخ جديد لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وفي بيان الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه “استهدف وقضى” على وشاح، متهما إياه بأنه “إرهابي بارز في وحدة إنتاج الصواريخ والأسلحة التابعة لحماس”.

وأضاف أنه “عمل بغطاء مراسل صحافي”، واستغل “هويته الصحافية لتسهيل أنشطة إرهابية” ضد إسرائيل وقواتها.

وكانت شبكة الجزيرة رأت في بيانها الأربعاء أن استهداف وشاح “لم يكن عملا عشوائيا، بل جريمة متعمدة تهدف إلى ترهيب الصحافيين ومنعهم من أداء رسالتهم المهنية”، وحمّلت “قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة”.

بدورها، ردّدت منظمة “مراسلون بلا حدود” الإدانة، قائلة إن وشاح انضم إلى “أسماء أكثر من 220 صحافيا قتلوا خلال عامين ونصف عام بأيدي القوات الإسرائيلية في غزة، وقُتل 70 منهم على الأقل أثناء تأديتهم واجباتهم”.

وتنفي إسرائيل استهداف الصحافيين. الا أن جيشها أكد أنه قتل العديد منهم في غزة، متهما إياهم بالانتماء الى حماس أو فصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

وذكرت الجزيرة أن وشاح هو الصحافي الحادي عشر من طاقمها الذي يُقتل في غزة منذ اندلاع الحرب في القطاع إثر هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومن بين هؤلاء، محمد سلامة الذي قُتل في آب/أغسطس 2025 قبل بدء وقف إطلاق النار، إلى جانب أربعة من طاقم الجزيرة واثنين من المتعاونين معها قتلوا خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة بشمال القطاع في الشهر نفسه.

وفي بيانها، قالت المجموعة إنها ستتخذ “كل الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المسؤولين عن قتل مراسليها وموظفيها في غزة، والسعي إلى تحقيق العدالة لهم ولكل الصحافيين الذين سقطوا”.

