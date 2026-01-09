الجيش السوري يطلق عملية لطرد القوات الكردية من حي الشيخ مقصود في حلب

9 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة إطلاق عملية أمنية لطرد القوات الكردية من حي الشيخ مقصود في حلب، وذلك بعد رفض الفصائل الكردية طلب الحكومة السورية سحب المقاتلين من المنطقة.

وقال مسؤولان أمنيان سوريان إن الجيش سيُسيطر بالقوة على حي الشيخ مقصود، وهو معقل للقوات الكردية في حلب، بعد فشل وقف إطلاق النار في المدينة.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وإيناس العشري – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )