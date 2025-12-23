الجيش اللبناني يؤكد أن جنديا كان من بين قتلى غارة إسرائيلية الاثنين

afp_tickers

3دقائق

أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء أن أحد جنوده كان من بين ثلاثة قتلى سقطوا جراء غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب البلاد، قالت الدولة العبرية إنها استهدفت عناصر في حزب الله.

ونفى مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس، اتهام الجيش الإسرائيلي للجندي القتيل بأنه كان عنصرا في الحزب.

ونعى الجيش اللبناني الرقيب أول علي عبد الله، موضحا أنه قتل الاثنين “جرّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كان بداخلها على طريق” قرب مدينة صيدا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أفادت الاثنين بأن الغارة التي نفذتها طائرة مسيّرة، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى.

والثلاثاء، قال الجيش الاسرائيلي إنه قضى في الضربة على “ثلاثة عناصر إرهابية من حزب الله”، مشيرا الى أن “التحقيق الأولي” أظهر أن أحدهم “كان يخدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات التابعة للجيش اللبناني”.

ونفى مصدر في الجيش اللبناني ذلك.

وقال لفرانس برس “هذا الأمر غير صحيح”، معتبرا أنه “ذريعة” إسرائيلية.

وتواصل الدولة العبرية تنفيذ غارات جوية على مناطق مختلفة في لبنان تقول إنها تهدف إلى منع حزب الله من إعادة بناء قدراته بعد تكبده خسائر كبيرة في الحرب الدامية بين الطرفين التي استغرقت أكثر من عام قبل التوصل الى وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وبموجب الاتفاق، يفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، بينما يعمل بالتوازي على نزع سلاح حزب الله بموجب خطة أقرتها الحكومة اللبنانية.

ويفترض أن ينهي الجيش المرحلة الأولى من الخطة، والتي تشمل منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كلم من الحدود)، بحلول نهاية العام الجاري.

ويواجه لبنان ضغوطا متصاعدة من الولايات المتحدة واسرائيل لتسريع نزع سلاح الحزب. وعلى وقع الضغوط، سمّت السلطات اللبنانية مطلع الشهر الحالي السفير السابق سيمون كرم كممثل مدني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار التي تضمّ الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة واسرائيل.

وأكدت السلطات اللبنانية على الطابع التقني للتفاوض مع إسرائيل، بهدف وقف هجماتها وسحب قواتها من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة، وبقيت فيها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

لو/كام