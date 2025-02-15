الجيش اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج لأنصار حزب الله

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بيروت (رويترز) – أطلق الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع يوم السبت على أنصار لجماعة حزب الله كانوا يحتجون بالقرب من مطار بيروت على منع لبنان طائرة إيرانية من الهبوط في بيروت بعد أن اتهم الجيش الإسرائيلي طهران باستخدام طائرات مدنية لتهريب الأموال إلى بيروت لتسليح الجماعة اللبنانية.

ودعا النائب عن حزب الله حسن فضل الله الجيش إلى محاسبة من أطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين.

وأضاف فضل الله في بيان “كان حريا بمجلس الدفاع الأعلى والحكومة عقد اجتماعات فورية لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته على المطار، ومن استمرار احتلاله للأرض اللبنانية بدل الاستنفار السياسي والإعلامي وإطلاق التصاريح وتهديد المواطنين بإجراءات أمنية لا يمكن أن تخيف أصحاب الحق، ومحاولة الاستقواء على اعتصام سلمي على طريق المطار”.

منعت طهران يوم الجمعة طائرات لبنانية من إعادة عشرات الرعايا اللبنانيين العالقين في إيران، في مواجهة بين البلدين عقب ما وصفته طهران بتهديد إسرائيلي بمهاجمتها.