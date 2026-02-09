الحكم على قطب الإعلام المؤيد للديموقراطية في هونغ كونغ جيمي لاي بالسجن 20 عاما

قضت محكمة في هونغ كونغ الاثنين بسجن قطب الإعلام المؤيد للديموقراطية جيمي لاي 20 عاما بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالأمن القومي، في عقوبة اعتبرت جماعات حقوقية بأنها بمثابة “حكم فعلي بالإعدام” ومؤشر على تدهور وضع الحريّات الصحافية في المدينة.

وأدين مؤسس صحيفة “آبل ديلي” التي توقفت عن الصدور في كانون الأول/ديسمبر بتهمتين تتعلقان بالتواطؤ مع جهات خارجية بموجب قانون واسع النطاق للأمن القومي فرضته بكين إضافة إلى تهمة نشر مواد تحريضية.

ويُعدّ الحكم الأقسى الذي يصدر بموجب قانون الأمن القومي إذ يتجاوز الحكم القياسي السابق بالسجن عشر سنوات الصادربحق الحقوقي بيني تاي عام 2024.

وجاء في وثيقة ملخّصة صادرة عن القضاة بأنهم قرروا سجنه 20 عاما “بعد النظر في مدى خطورة سلوك لاي الجنائي”.

وستُحتسب سنتان من مدة الحكم من الفترة التي يقضيها حاليا في السجن، ما يعني بأنه سيقضي 18 عاما إضافيا، بحسب ما كتب القضاة.

وجلس لاي (78 عاما) المسجون منذ العام 2020، في قفص الاتهام أثناء تلاوة الحكم فيما لم تظهر أي تعابير على وجهه، كما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس حضر الجلسة.

ولدى اقتياده، لوّح للحاضرين ومن بينهم زوجته تيريزا وأسقف هونغ كونغ السابق الكاردينال جوزيف زن وعدد من الصحافيين السابقين في صحيفة “آبل ديلي”.

ورفض محامي الدفاع عنه روبرت بانغ الإفصاح عمّا إذا كان سيستأنف الحكم، وهو أمر يمكنه القيام به في غضون 28 يوما.

ولدى سؤاله بشأن إن كان الحكم متوقعا، قال بانغ لوكالة فرانس برس “في هذه الأيام، لا أعرف ماذا أتوقع”.

وبدا الحزن واضحا على تيريزا لاي أثناء الجلسة ولم تدل بأي تصريح لدى مغادرتها قاعة المحكمة، لكن أبناءهما المقيمين في الخارج دانوا الحكم في بيان.

وقال سيباستيان، نجل لاي، إن “الحكم على والدي بهذه العقوبة القاسية أمر مدمر لعائلتنا ويهدد حياة والدي”، في حين وصفت ابنته كلير الحكم بأنه “قاسٍ ومفجع” نظرا إلى تدهور صحته في السجن، وإذا تم تنفيذه، “فسيموت شهيدا خلف القضبان”.

إلا أن الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي أشاد بالقرار في بيان جاء فيه أن “جرائم جيمي لاي شنيعة وخبيثة إلى أقصى حد. إن الحكم المشدد الصادر بحقه بالسجن 20 عاما يجسّد سيادة القانون ويرسّخ العدالة وهو أمر مُرض للغاية”.

وفي بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحافي إن “هونغ كونغ مجتمع يحكمه القانون”، واصفا الحكم بحق جيمي لاي بانه “منطقي ومشروع وقانوني؛ ولا مجال للجدال في ذلك”.

– “مدينة يحكمها الخوف” –

بدورها، اعتبرت مجموعات حقوقية أن الحكم ظالم إلى حد كبير.

وقالت مديرة برنامج آسيا لدى “هيومن رايتس ووتش” إليان بيرسون إن “الحكم القاسي بالسجن 20 عاما الصادر بحق جيمي لاي البالغ 78 عاما، هو بمثابة حكم بالإعدام. إنّ حكما بهذا الحجم قاس وظالم بشكل كبير”.

أما منظمة العفو الدولية فاعتبرت أن القضية “محطة قاتمة أخرى في تحوّل هونغ كونغ من مدينة تُحكم بسيادة القانون إلى مدينة يحكمها الخوف”.

وقالت الرئيسة التنفيذية للجنة الدولية لحماية الصحافيين جودي غينزبيرغ إن “حكم اليوم الفاضح هو المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة في هونغ كونغ”.

من جهتها، تعهّدت الخارجية البريطانية طرح قضية لاي مجددا مع بكين. وقالت الوزيرة إيفيت كوبر في بيان “بعد صدور حكم اليوم، سنتواصل أكثر وبشكل سريع (مع الصين) بشأن قضية لاي.. نقف مع شعب هونغ كونغ”.

وأفاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في وقت سابق بأنه طرح ملف لاي، وهو مواطن بريطاني، أثناء اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين الشهر الماضي، بينما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا إلى إطلاق سراحه.

واعتبرت تايوان بأن الحكم على لاي يُحدث “تأثيرا مرعبا” عبر الحدود و”يدوس على حرية التعبير”.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي إن القضاء في هونغ كونغ “تحوّل إلى أداة للقمع السياسي وتنفيذ عمليات تطهير تستهدف المعارضة”.

ورفضت بكين الانتقادات التي اعتبرت بأن هدفها تشويه صورة النظام القضائي في هونغ كونغ، بينما تشدد سلطات المدينة على أن قضية لاي “لا علاقة لها بحرية التعبير والصحافة”.

ورحّبت شرطة الأمن القومي بالحكم وأكدت للصحافيين بأنها مؤشر على “الطبيعة الخطيرة جدا” لقضية لاي وهي “مستحقة”.

– مخاوف على وضعه الصحي –

واحتشد العشرات من موظفي “آب ديلي” السابقين وغيرهم خلال الليل خارج محكمة ويست كولون لتأمين مقعد في القاعة، بينما تجمّع الصحافيون خارج مدخل المبنى.

وساد التوتر في ظل انتشار أمني كبير.

وأعرب أنصار لاي وأبناؤه ومحاموه ومجموعات حقوقية عن القلق حيال تدهور وضعه الصحي في السجن.

يقبع لاي في زنزانة انفرادية بناء على طلبه خشية التعرض إلى مضايقات، بحسب الادعاء، بينما تشدد السلطات على أنه يتلقى العناية “المناسبة”.

وتمّت ملاحقة لاي الذي لطالما شكّل شوكة في خاصرة بكين، بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين على هونغ كونغ في 2020 بعد احتجاجات كبيرة مؤيدة للديموقراطية.

وأُجبرت “آبل ديلي” على التوقف عن الصدور في 2021 بعد عمليات دهم نفّذتها الشرطة.

ومن المقرر بأن تصدر أحكام الاثنين بحق ثمانية متّهمين آخرين، بينهم ستة مسؤولين في “آبل ديلي”، أقروا جميعا بذنبهم.

ومنذ مطلع الشهر، أوقفت السلطات في هونغ كونع 386 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلّق بالأمن القومي، أدين 176 منهم.

