الحكومة الإسرائيلية تصدق قرار إغلاق الإذاعة العسكرية

afp_tickers

3دقائق

أقرت الحكومة الإسرائيلية الإثنين إغلاق الإذاعة العسكرية “غالي تساحال”، بالرغم من معارضة المستشارة القضائية التي اعربت عن خشيتها من “التدخّل السياسي” في القطاع العام للمرئي والمسموع ومن “المساس بحرّية” الصحافة.

تُقدّم “غالي تساحال” التي تأسست عام 1950 برامج إخبارية وتلقى متابعة واسعة، حتّى من الإعلاميين الأجانب. وتأتي وفق آخر الاستطلاعات في المرتبة الثالثة من حيث عدد مستمعيها في إسرائيل حيث تحظى بنسبة 17,7 %.

وأعلن مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان أن “الحكومة وافقت بالإجماع على مقترح الوزير إغلاق الإذاعة العسكرية غالي تساحال” قبل الأوّل من آذار/مارس 2026.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد طلب من الوزراء تأييد مقترح كاتس، وفق ما جاء في البيان.

وقال نتانياهو بحسب المصدر عينه “تقدَّم اقتراحات بانتظام منذ فترة طويلة لإخراج غالي تساحال من السياق العسكري أو إلغائها أو خصخصتها. وأنا منفتح على كلّ هذه المقترحات لأنني أؤمن بالمنافسة”.

واعتبرت المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف-ميارا التي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقالتها من منصبها أن هذا القرار “يثير مخاوف من تدخّل سياسي محتمل في البثّ العام ويطرح تساؤلات بشأن احتمال المساس بحرّية التعبير والصحافة”.

وأشار مكتبها إلى أن قرار إغلاق الإذاعة يتطلّب موافقة البرلمان.

وجاء في المستند الصادر عن مكتبها والواقع في 34 صفحة والذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، أن قرار الحكومة “لا يحترم المعايير القانونية المعمول بها ولا يمكن بذلك إقراره”.

وبرّر وزير الدفاع قراره بالقول إن “غالي تساحال” تنشر “محتويات سياسية تثير الانقسام ولا تراعي قيم” الجيش.

واعتبر كاتس أنه “في خلال السنتين الماضيتين وطوال الحرب، اشتكى عدّة جنود ومدنيين، بمن فيهم عائلات مفجوعة، مرارا من أن الإذاعة لا تمثّلهم وحتّى إنها تمسّ بمجهود الحرب والمعنويات”.

وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد في منشور على “اكس” بقرار الإغلاق، مشيرا إلى أنه “يندرج في سياق مساعي الحكومة للقضاء على حرّية التعبير في إسرائيل خلال الفترة الانتخابية”.

واعتبر لبيد أنهم “يعجزون عن التحكّم بالواقع، فيحاولون التحكّم بالعقول”.

ميب/م ن/ص ك