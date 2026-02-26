الحكومة السورية تتبادل محتجزين مع فصائل درزية في محافظة السويداء

reuters_tickers

2دقائق

دمشق 26 فبراير شباط (رويترز) – قالت مديرية الإعلام في محافظة السويداء بجنوب سوريا إن الحكومة أجرت مع الفصائل الدرزية التي تسيطر على مدينة السويداء عملية لتبادل “الموقوفين والأسرى”، وهي أول عملية من نوعها بين الجانبين منذ الاشتباكات التي شهدتها المدينة ذات الغالبية الدرزية الصيف الماضي وأسفرت عن سقوط قتلى.

وأضافت المديرية أن عملية التبادل شملت إطلاق دمشق سراح 61 شخصا من عناصر الفصائل الدرزية كانوا محتجزين في سجن عدرا المركزي قرب العاصمة، مقابل إفراج ما تُعرف باسم قوات الحرس الوطني التابعة للدروز عن 25 من عناصر الحكومة السورية.

وجرت عملية التبادل تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واندلعت اشتباكات طائفية عنيفة في السويداء في يوليو تموز الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية سنية. واحتدمت المواجهات عندما أرسلت الحكومة التي يقودها إسلاميون قواتها لمحاولة احتواء الاقتتال في عاصمة المحافظة.

وأدت الاشتباكات إلى ضربات شنتها إسرائيل، التي تدعم الدروز، ضد حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأُعلن وقف شامل لإطلاق النار في نفس الشهر لإنهاء القتال بعد عنف استمر أياما وأسفر عن مقتل المئات.

(تغطية صحفية فراس دالاتي – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)