الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي وصل إلى وسط إسرائيل لأول مرة يوم الأحد.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة في بيان “نفذت العملية بصاروخ باليستي جديد فرط صوتي نجح بعون الله في الوصول إلى هدفه وأخفقت دفاعات العدو في اعتراضه والتصدي له”.

وأضاف أن الصاروخ “تسبب في حالة من الخوف والهلع في أوساط الصهاينة حيث توجه أكثر من مليوني صهيوني إلى الملاجئ وذلك لأول مرة في تاريخ العدو الإسرائيلي”.