الخطوط الجوية الإيطالية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من فبراير

reuters_tickers

1دقيقة

روما (رويترز) – قالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية يوم الاثنين إنها ستستأنف رحلاتها بين روما وتل أبيب اعتبارا من الأول من فبراير شباط بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الشركة في بيان أن الرحلات “ستستأنف تدريجيا، في البداية برحلة واحدة يوميا، ثم برحلة ليلية إضافية اعتبارا من 16 فبراير، على حسب تطور الوضع الجيوسياسي”.

بدأت رحلات الطيران بين أوروبا والشرق الأوسط تنشط بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ يوم الأحد.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، التي أبرمت في الآونة الأخيرة صفقة لشراء حصة 41 بالمئة في الخطوط الجوية الإيطالية، إنها وشركات الطيران التابعة لها ستستأنف الرحلات من وإلى تل أبيب اعتبارا من الأول من فبراير شباط.