الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى سوريا في 7 كانون الثاني/يناير

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أعلنت الخطوط الجوية القطرية الخميس أنها ستستأنف اعتبارا من السابع من كانون الثاني/يناير، رحلاتها إلى دمشق التي توقفت قبل زهاء 13 عاما عقب اندلاع النزاع في سوريا.

وقالت الناقلة الوطنية لدولة قطر في بيان إنها “ستشغل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مدينة دمشق ابتداءً من 7 كانون الثاني/يناير 2025″، في خطوة اعتبرت أنها “تمثّل علامة فارقة في إعادة ربط المنطقة”، وستأتي بعد قرابة شهر من سقوط حكم الرئيس بشار الأسد.

وأكدت أنها تعمل “عن كثب مع السلطات المعنية لضمان استيفاء جميع الرحلات الجوية إلى سوريا لمعايير السلامة والأمن والعمليات التشغيلية اللازمة قبل استئنافها”.

وأشاد الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية بدر المير في البيان باستئناف الرحلات إلى “سوريا البلد الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنية”.

وكانت الدوحة التي اعتمدت موقفا مناهضا للأسد منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 13 عاما، عرضت المساعدة “لاستئناف مطار العاصمة عملياته” و”ضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية” بحسب ما أفاد مسؤول قطري وكالة فرانس برس الشهر الماضي.

وكانت قطر الدولة الثانية التي تعيد رسميا فتح سفارتها في العاصمة السورية، بعد تركيا، عقب سقوط الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.

وأغلقت الدوحة بعثتها الدبلوماسية في دمشق واستدعت سفيرها في تموز/يوليو 2011، بعد أشهر من اندلاع حركة احتجاجية ضد الأسد تحوّلت إلى نزاع دامٍ بعدما واجهتها السلطات بالقمع.

على العكس من دول عربية أخرى، لم تستأنف قطر العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في عهد الأسد الذي عاد للحاضنة العربية وشارك في القمة العربية في مدينة جدة في أيار/مايو 2023.

ستر-هت/كام