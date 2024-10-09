الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان استكمل الفحوصات الطبية وتماثل للشفاء

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن الديوان الملكي، يوم الأربعاء أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تماثل للشفاء بعد أن استكمل الفحوصات الطبية “من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة”.

وقال الديوان الملكي يوم الأحد إن الملك سلمان (88 عاما) سيخضع لفحوصات طبية بسبب التهاب في الرئة.

وتلقى ملك أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط رعاية طبية لالتهاب في الرئة في مايو أيار أيضا.

وتظهر تقارير وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان ترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 24 سبتمبر أيلول بعد إصدار مرسوم ملكي في أغسطس آب يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد في غيابه وغياب رئيس الوزراء نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الأمير محمد قدم تطمينات بشأن صحة الملك في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.