مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان استكمل الفحوصات الطبية وتماثل للشفاء

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن الديوان الملكي، يوم الأربعاء أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تماثل للشفاء بعد أن استكمل الفحوصات الطبية “من جراء الالتهاب الذي حصل في الرئة”.

وقال الديوان الملكي يوم الأحد إن الملك سلمان (88 عاما) سيخضع لفحوصات طبية بسبب التهاب في الرئة.

وتلقى ملك أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وحليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط رعاية طبية لالتهاب في الرئة في مايو أيار أيضا.

وتظهر تقارير وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان ترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 24 سبتمبر أيلول بعد إصدار مرسوم ملكي في أغسطس آب يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد في غيابه وغياب رئيس الوزراء نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن الأمير محمد قدم تطمينات بشأن صحة الملك في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
210 إعجاب
146 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
68 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية