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الرئاسة التركية: أردوغان يبلغ جوتيريش بأن الصراع السوري بلغ مرحلة جديدة تُدار بهدوء

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أنقرة (رويترز) – قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في اتصال هاتفي يوم الخميس بأن مرحلة جديدة “تتم إدارتها بهدوء” في الصراع السوري.

واستولت قوات المعارضة السورية على مدينة حماة الرئيسية يوم الخميس، مما حقق انتصارا كبيرا للمعارضة المسلحة بعد تقدم مباغت في شمال البلاد ووجه ضربة جديدة للرئيس بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية