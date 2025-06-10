الرئيس الإماراتي يعزّي رئيس زامبيا بوفاة الرئيس السابق

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بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيشيليما، بوفاة الرئيس السابق إدغار شاغوا لونغو، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس زامبيا، بحسب “وام”.

م ل/الح