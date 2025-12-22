الرئيس الإماراتي يلتقي إيلون ماسك

afp_tickers

1دقيقة

التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رائد الأعمال الأميركي إيلون ماسك الذي يزور أبوظبي، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات(وام).

وتطرق اللقاء مساء الأحد إلى موضوعات محل اهتمام مشترك خاصة المستجدات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إستراتيجية دولة الإمارات وشراكاتها بهذا الشأن.

وأكد الجانبان “أهمية الشراكات العالمية في هذا المجال الحيوي والتي تسهم في تبادل الخبرات وتسريع تبني الحلول المبتكرة لتعزيز قدرة الدول والمؤسسات المتخصصة على قيادة التحول الرقمي بنجاح ومواجهة تحديات المستقبل”، بحسب الوكالة.

هت/كام