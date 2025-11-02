الرئيس الإيراني: سنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر

دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوسائل إعلام رسمية يوم الأحد إن طهران ستعيد بناء منشآتها النووية “بقوة أكبر”، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر من أنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المواقع النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران.

وأدلى بزشكيان بالتصريحات في أثناء زيارة إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقى خلالها بكبار مسؤولي القطاع النووي في بلاده.

وقال الرئيس الإيراني لوسائل الإعلام الرسمية “تدمير المباني والمصانع لن يُسبب لنا مشكلة، سنعيد البناء وبقوة أكبر”.

وفي يونيو حزيران، شنت الولايات المتحدة ضربات على منشآت نووية إيرانية تقول واشنطن إنها جزء من برنامج يهدف إلى تطوير أسلحة نووية. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة.

وقال بزشكيان، في إشارة إلى الأنشطة النووية الإيرانية “الهدف من كل ذلك هو حل مشاكل الشعب، ومكافحة الأمراض، والحفاظ على صحة الناس”.

