الرئيس الإيراني لماكرون: لن نبقى صامتين في وجه العدوان

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دبي (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية يوم الأربعاء إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيران لن تبقى صامتة أبدا في مواجهة العدوان على مصالحها وأمنها وذلك وسط تزايد التوتر الإقليمي في أعقاب مقتل زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وأضاف بزشكيان لماكرون خلال اتصال هاتفي “لن تبقى إيران صامتة أبدا في‭‭ ‬‬وجه العدوان على مصالحها وأمنها”، منتقدا إسرائيل بسبب حربها المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام أن بزشكيان قال “إذا كانت الولايات المتحدة ودول الغرب تسعى بحق إلى تجنب اندلاع حرب في المنطقة، فلا بد أن تجبر هذا النظام (إسرائيل) على وقف الإبادة الجماعية والهجمات على غزة وقبول وقف إطلاق النار”.

ويُعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي يوم الأربعاء في السعودية بناء على طلب من طهران لبحث مقتل إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي في حماس.

وتتهم إيران وجماعات متحالفة معها، ومنها حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، إسرائيل باغتيال هنية في 31 يوليو تموز. وكان اغتيال هنية عملية في سلسلة من عمليات اغتيال شخصيات كبيرة في حماس خلال الحرب.

ولم يعلن المسؤولون الإسرائيليون مسؤوليتهم عن مقتل هنية.