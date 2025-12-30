The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الرئيس الإيراني يدعو للاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين (إعلام رسمي)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية ليل الاثنين، بعد يومين من إغلاق أصحاب محلات متاجرهم في طهران احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة.

وقال بزشكيان على منصة إكس إنه طلب “من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشاكل والاستجابة لها” بحسب وكالة “إرنا”.

وأضاف بسحب الوكالة “معيشة الشعب همّنا اليومي. لدينا إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي، والحفاظ على القدرة الشرائية للشعب على رأس أولوياتنا”.

وسجّل الريال مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخّم مفرط وتقلّبات عالية في الأسعار، بحيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم إلى آخر.

بدم-سبر/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية