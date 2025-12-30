الرئيس الإيراني يدعو للاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين (إعلام رسمي)

afp_tickers

1دقيقة

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للاستماع إلى “المطالب المشروعة” للمتظاهرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية ليل الاثنين، بعد يومين من إغلاق أصحاب محلات متاجرهم في طهران احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع كلفة المعيشة.

وقال بزشكيان على منصة إكس إنه طلب “من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشاكل والاستجابة لها” بحسب وكالة “إرنا”.

وأضاف بسحب الوكالة “معيشة الشعب همّنا اليومي. لدينا إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي، والحفاظ على القدرة الشرائية للشعب على رأس أولوياتنا”.

وسجّل الريال مستوى قياسيا جديدة مقابل الدولار الأحد، وفقا لسعر السوق السوداء غير الرسمي، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 1,4 مليون ريال (مقارنة بـ820 ألف ريال قبل عام).

ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة إلى تضخّم مفرط وتقلّبات عالية في الأسعار، بحيث ترتفع بعض الأسعار بشكل حاد من يوم إلى آخر.

بدم-سبر/الح