الرئيس السوري يصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة

reuters_tickers

1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الاثنين أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد غازي الجلالي.

وشملت الحكومة الجديدة وزراء جددا للخارجية والمالية والكهرباء وغيرهم، وستحل محل الحكومة المنتهية ولايتها التي باشرت مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو تموز.

كما صدر مرسوم آخر بتعيين وزير الخارجية السابق فيصل المقداد نائبا للرئيس. ويتولى بسام الصباغ منصب وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الجديدة.

وشغل الجلالي منصب وزير الاتصالات من 2014 إلى 2016.

ويخضع الجلالي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب “مسؤوليته عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد السكان المدنيين”.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 350 ألف شخص قتلوا في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011 إثر انتفاضة ضد حكم الأسد.