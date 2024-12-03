الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يدعوان لانتخاب رئيس للبنان

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اجتماع في الرياض الإثنين إلى انتخاب رئيس للبنان، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية فجر الثلاثاء.

وفي ختام اليوم الأول من زيارة دولة يقوم بها ماكرون إلى السعودية وتستمر ثلاثة أيام، قال قصر الإليزيه في بيان إنّ الزعيمين “دعوَا إلى إجراء انتخابات رئاسية في لبنان بهدف جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار البلد وأمنه”.

وأضاف البيان أنّ الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي شدّدا على أنّهما “سيواصلان الجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان” والذي تمّ التوصل إليه برعاية أميركية-فرنسية قبل أسبوع وأوقف حربا مفتوحة بين الدولة العبرية وحزب الله استمرت شهرين.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا الى جلسة في التاسع من كانون الثاني/يناير لانتخاب رئيس للجمهورية، وهو منصب شاغر منذ نحو عامين.

ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، حالت الخلافات بين حزب الله وخصومه دون انتخاب رئيس للبلاد.

وتأتي دعوة ماكرون وبن سلمان بعد أيام قليلة على بدء سريان وقف لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران.

وشهدت هذه الهدنة الهشّة مساء الإثنين انتكاسة خطرة بعد مقتل تسعة أشخاص في جنوب لبنان في غارات شنّتها إسرائيل إثر إطلاق حزب الله، للمرة الأولى منذ وقف النار، صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي ردّا على “الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة”.

فل/بم