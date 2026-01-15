السعودية تتعهد بتقديم 500 مليون دولار لتنمية اليمن بعد انسحاب الإمارات

reuters_tickers

3دقائق

الرياض 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعلنت السعودية عن مجموعة من المشروعات التنموية بقيمة 500 مليون دولار تقريبا في جنوب اليمن، سيقام العديد منها في مناطق ظلت لوقت طويل تحت سيطرة الإمارات وانفصاليين متحالفين معها قبل هزيمتهم في هجوم بدعم سعودي هذا الشهر.

وتشير هذه الخطوة إلى سعي السعودية إلى دور أكثر فاعلية في اليمن في خضم خلافها مع الإمارات. واجتاح المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي أجزاء من جنوب اليمن العام الماضي وتقدم إلى مسافة قريبة من الحدود السعودية. وقالت الرياض إن هذه الخطوة تشكل تهديدا لأمنها القومي، ودعت الإمارات إلى الانسحاب ودعمت هجوما أطاح بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

وذكر منشور على الحساب الرسمي لوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بمنصة إكس إنه التقى أمس الأربعاء مع رئيس الحكومة المعترف بها دوليا وعدد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني لتأكيد دعم المملكة لهم.

وأعلن المنشور نفسه عن مساعدات ومشروعات في 10 محافظات، تضم بناء مستشفيات ومدارس وشق طرق وتبرعات بوقود لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقال أيضا إنه سيتم بناء مسجد في جزيرة سقطرى يحمل اسم “خادم الحرمين الشريفين”. وكانت الإمارات على مدى سنوات تسيطر على الجزيرة الاستراتيجية حتى وقت قريب.

وجاء في المنشور “يجسد هذا الدعم حرص المملكة على تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق”.

وكانت السعودية والإمارات تعملان معا في تحالف يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن خلال الحرب الأهلية التي تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

لكن هناك خلافات حادة بين أقوى بلدين في الخليج حول مجموعة كبيرة من القضايا في الشرق الأوسط، تتضمن الأوضاع الجيوسياسية وإنتاج النفط. وظهرت هذه الخلافات مع تقدم المجلس الانتقالي الجنوبي قرب حدود السعودية.

(تغطية صحفية تيمور أزهري من الرياض – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)