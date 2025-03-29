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السعودية تعلن الأحد أول أيام عيد الفطر

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أعلنت المملكة العربية السعودية أن يوم الأحد يوافق عيد الفطر المبارك، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية  “قررت المحكمة العليا أن غدا الأحد (30 آذار/مارس 2025) هو أول أيام عيد الفطر”. 

ويُحدد موعد عيد الفطر بعد رؤية هلال شوال وفقًا للتقويم الإسلامي. 

كما أعلنت الإمارات العربية المتحدة وقطر يوم الأحد أول أيام العيد. 

في غضون ذلك، أعلنت السلطات في عُمان وإيران ذات الأغلبية الشيعية أن عيد الفطر يبدأ الاثنين. 

في جميع أنحاء العالم الإسلامي، طغت الغارات وعمليات القصف والتوغلات الإسرائيلية على إحياء رمضان هذا العام. وأوقعت الهجمات الإسرائيلية مزيدا من القتلى والجرحى وأرغمت عشرات الآلاف على النزوح من جديد منذ 18 آذار/مارس. وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حماس إن العدد الإجمالي للقتلى تجاوز خمسين ألفا منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ساع/ص ك/ب ق

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