السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تصل إلى تينيريفي الإسبانية لإجلاء ركابها

وصلت سفينة الرحلات البحرية “إم في هونديوس” التي رُصد فيها تفشي فيروس هانتا، فجر الأحد إلى جزيرة تينيريفي الإسبانية في جزر الكناري، قبل إجلاء أكثر من 100 من الركاب وأفراد الطاقم، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وسجّلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن ست حالات إصابة مؤكدة بفيروس هانتا من بين ثماني حالات مشتبه بها، بما في ذلك ثلاث وفيات جراء هذا الفيروس المعروف والنادر والذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج.

ويمكن أن يُسبب هذا المرض متلازمة تنفسية حادة، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه “ليس مثل كوفيد-19” الذي تسبب في جائحة لا تزال حاضرة في أذهان العالم.

ودخلت “إم في هوندوس” ميناء غراناديا دي أبونا الصغير في جنوب جزيرة تينيريفي في المحيط الأطلسي، قرابة الساعة السابعة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش). وسيبقى جزء من الطاقم على متن السفينة التي ستواصل رحلتها إلى هولندا.

من هذا الميناء الصناعي، أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز السبت أن “جميع الترتيبات جاهزة لوصول السفينة (…) مع توفير جميع الضمانات الصحية العامة اللازمة”.

وأضافت أن نتيجة فحص لمريضة نُقلت إلى المستشفى في أليكانتي جاءت سلبية لفيروس هانتا.

ووفق بيانٍ صادر السبت عن شركة “أوشن وايد إكسبيديشنز” الهولندية المشغّلة للسفينة، من المقرر أن تبدأ عمليات الإجلاء بُعيد وصول السفينة، قرابة الساعة الثامنة صباحا (السابعة صباحا ت غ).

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمرٍ صحافي عقده مساء السبت في الميناء، حيث سيشرف على العمليات، أن “إسبانيا جاهزة ومستعدة”.

– إجلاء “تدريجي ومنظم” –

وعلى الرغم من أن جميع الركاب الموجودين حاليا على متن سفينة “إم في هونديوس”، التي أبحرت من أوشوايا بالأرجنتين في الأول من نيسان/أبريل، لا تظهر عليهم أي أعراض في هذه المرحلة، إلا أنهم يُعتبرون “مخالطين ذوي خطورة عالية”.

وأعلنت ماريا فان كيركوف، مديرة قسم الوقاية من الأوبئة والجوائح والتأهب لها في منظمة الصحة العالمية، السبت أنه سيتم مراقبة الركاب لمدة 42 يوما.

وأكدت الحكومة المركزية في مدريد مجددا أن خطة الإجلاء تضمن عدم وجود أي اتصال مع السكان المحليين طوال العملية.

وأشارت مونيكا غارسيا إلى أنه بعد إجراء فحص طبي على متن السفينة، “سينزل الركاب تدريجيا وبشكل منظم”، من دون أمتعتهم، على أن يتم إنزال الإسبان الأربعة عشر أولا، وجميعهم يضعون كمامات طبية خاصة من نوع “اف اف بي 2” (FFP2).

ووصف وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا العملية بأنها “سريعة”.

ثم سيُنقل الركاب إلى البر الرئيسي في سفينة أصغر، على دفعات من خمسة ركاب، وبعدها إلى مطار تينيريفي الذي يبعد حوالى عشر دقائق، لتتم إعادتهم فورا بواسطة الجو إلى بلدانهم الأصلية.

وستُفرض منطقة حظر بحري مؤقتة حول سفينة الرحلات البحرية فور وصولها، وقد جرت جدولة رحلات جوية عدة لإعادة ركاب إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وايرلندا وهولندا.

وأعلنت الحكومة الفرنسية الأحد أنه سيتم إعادة المواطنين الفرنسيين الخمسة الذين كانوا على متن السفينة إلى فرنسا “بواسطة رحلة طبية اليوم”. وسيعقد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اجتماعا بعد ظهر الأحد في مقر رئاسة الحكومة “لتقييم الوضع” مع الوزراء.

وقد وصلت طائرة وزارة الدفاع الإسبانية التي تُجلي المواطنين الإسبان إلى مدريد إلى الموقع.

وفي منتصف الأسبوع، جرى إنزال ثلاثة أشخاص في الرأس الأخضر قبل نقلهم جوا إلى أوروبا بواسطة طائرات طبية.

– مخاوف “مشروعة” –

يقول رئيس منظمة الصحة العالمية إنه “يسمع” و”يتفهم” المخاوف “المشروعة” للسكان المحليين في جزر الكناري، لكنه أكد في رسالة موجهة إلى الخطر على هؤلاء “منخفض”.

في الأيام الأخيرة، عارضت السلطات الإقليمية في جزر الكناري بشدة رسو سفينة “إم في هونديوس” في الأرخبيل.

وقال ديفيد بارادا، وهو بائع تذاكر يانصيب، لوكالة فرانس برس “هناك مخاوف من وجود خطر محتمل (…) لكن بصراحة، لا أرى الناس قلقين للغاية”.

ينتقل فيروس هانتا عادة من القوارض المصابة، غالبا عن طريق بولها وبرازها ولعابها.

لكن الخبراء أكدوا أن سلالة الفيروس التي جرى اكتشافها على متن السفينة، وهي فيروس هانتا الأنديز، سلالة نادرة يمكن أن تنتقل من شخص لآخر، وتصل فترة حضانتها إلى ستة أسابيع.

وتعمل السلطات الصحية في عدة دول منذ أيام على تتبع المخالطين لعزلهم وإجراء الفحوص اللازمة.

