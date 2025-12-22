السلطات الصومالية تعزز الأمن قبيل إجراء أول انتخابات محلية منذ عقود

أعلن وزير الأمن الصومالي أن بلاده ستنشر أكثر من 10 آلاف عنصر أمن في مقديشو قبيل الانتخابات المحلية المقررة هذا الأسبوع والتي تعد أول انتخابات مباشرة منذ نحو 60 عاما.

وتكافح البلاد الواقعة في شرق إفريقيا للنهوض بعد عقود من النزاعات والفوضى في ظل تمرد جهادي وكوارث طبيعية.

ونظمت البلاد في نيسان/أبريل الماضي أول عملية تسجيل للناخبين منذ عقود تمهيدا لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد القائم على العشائر والمطبق منذ عام 1969.

ويشارك في انتخابات المجالس المحلية في 25 كانون الأول/ديسمبر التي تقاطعها المعارضة لأسباب تتعلق باتخاذ الحكومة الفدرالية “إجراءات انتخابية أحادية”، أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في منطقة بنادر في جنوب شرق البلاد.

وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت.

وقال وزير الأمن عبد الله شيخ إسماعيل في بيان الأحد “تمكنا من فرض الأمن في المدينة”.

وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية عبد الكريم أحمد حسن بأنه سيتم تقييد حركة التنقل يوم الانتخابات، حيث سيتم نقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع بالحافلات.

وأضاف “سيتم إغلاق البلاد بالكامل”، متابعا “إنها لحظة عظيمة للشعب الصومالي أن يشهد انتخابات لأول مرة منذ ما يقرب من ستين عاما”.

وأُلغي نظام التصويت المباشر في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط حكومته الاستبدادية عام 1991، يقوم النظام السياسي في البلاد على هيكل قبلي.

وانتخابات البلديات التي ستجرى الخميس بنظام “شخص واحد صوت واحد”، تم تأجيلها ثلاث مرات هذا العام، وتعد علامة فارقة في مسيرة التحول الديمقراطي في الصومال.

ومن المتوقع أن تنظم البلاد أيضا انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2026، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.

