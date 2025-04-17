السلطات الكويتية تسحب الجنسية من 962 مواطنا

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الكويت (رويترز) – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة للوزارة اجتمعت يوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 شخصا تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

وهذه هي أحدث حصيلة من قرارات سحب وفقد الجنسية، حيث قامت السلطات الكويتية خلال الشهور الماضية بسحب وإسقاط الجنسية عن عشرات الآلاف من المواطنين لأسباب مختلفة.

وأوضحت الوزارة يوم الخميس في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أسباب قرارها مبينة أن 13 حالة من الحالات الجديدة لأشخاص يحملون جنسية أخرى، وهو ما لا يسمح به القانون الكويتي.

وأشارت إلى أن 268 حالة بسبب “التزوير” في أوراق الحصول على الجنسية بالإضافة إلى من يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما شمل القرار سحب الجنسية من 681 شخصا وفقا “للمصلحة العليا للبلاد”، ممن حصلوا على الجنسية وفقا لبند “الأعمال الجليلة” ومن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعة.