السلطات الهندية تحاول احتواء تسرب نفطي ناجم عن غرق سفينة حاويات

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يعمل خفر السواحل الهندي الاثنين على احتواء تسرب نفطي تسبب فيه غرق سفينة حاويات تنقل “بضائع خطرة” قبالة سواحل جنوب الهند، وفق ما ذكرت السلطات في ولاية كيرالا الهندية.

وكانت سفينة الشحن “MSC ELSA 3” البالغ طولها 184 مترا والمتجهة من ميناء فيزينغام إلى كوشي في ولاية كيرالا (جنوب الهند)، ارسلت نداء استغاثة السبت.

تم إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 على الفور.

وكانت السفينة تحمل 640 حاوية، بينها 13 حاوية تحتوي على بضائع خطرة و12 حاوية تحتوي على كربيد الكالسيوم، وهي مادة كيميائية تستخدم في إنتاج الأسمدة وصناعة الصلب.

كما كانت السفينة محملة بنحو 370 طنا من الوقود والنفط.

وقالت حكومة ولاية كيرالا في بيان إن “خفر السواحل يتخذ إجراءات لمنع انتشار النفط بمساعدة سفينتين”، مضيفة أن طائرة تقوم أيضا برش مسحوق لتقليص بقعة النفط.

واشارت وزارة الدفاع الهندية إلى أن السفينة غرقت على بعد حوالى 70 كيلومترا من كوشي، مما قد يلحق ضررا بـ “النظام البيئي البحري الحساس على طول ساحل ولاية كيرالا”.

ووضعت الحكومة المناطق الساحلية في حالة تأهب قصوى ودعت السكان إلى عدم لمس الحاويات التي انجرف بعضها إلى الساحل، أو الاقتراب منها.

اسه/ريم/لين