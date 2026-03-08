The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

السلطات في دبي تؤكد توفر المنتجات في الأسواق واستقرار الأسعار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكّدت إدارة رقابة الأنشطة السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الأحد توفر مخزون كبير من المنتجات في الأسواق واستقرار الأسعار، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن مسؤولين.

وقال  مدير إدارة الرقابة في دبي أحمد أهلي إن “عمليات الرقابة الميدانية مستمرة في كافة منافذ البيع في الإمارة، وتشير نتائج هذه العمليات إلى استقرار الأسعار وتوافر المنتجات في جميع المنافذ على مستوى الإمارة، مع توفر المخزون بكميات كبيرة، فيما تعمل سلاسل الإمداد بطريقة مثالية”.

ومن جهته، أكّد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن “البضائع متوفرة بكميات كبيرة من مختلف أنحاء العالم بما يلبي الاحتياجات الرئيسية للمستهلكين في الدولة”. كما دعا الناس إلى عدم تخزين المواد الغذائية، مؤكدا أنها متوفرة في الأسواق بأسعار مناسبة.

م ل/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية