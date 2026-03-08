السلطات في دبي تؤكد توفر المنتجات في الأسواق واستقرار الأسعار

afp_tickers

1دقيقة

أكّدت إدارة رقابة الأنشطة السياحية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الأحد توفر مخزون كبير من المنتجات في الأسواق واستقرار الأسعار، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن مسؤولين.

وقال مدير إدارة الرقابة في دبي أحمد أهلي إن “عمليات الرقابة الميدانية مستمرة في كافة منافذ البيع في الإمارة، وتشير نتائج هذه العمليات إلى استقرار الأسعار وتوافر المنتجات في جميع المنافذ على مستوى الإمارة، مع توفر المخزون بكميات كبيرة، فيما تعمل سلاسل الإمداد بطريقة مثالية”.

ومن جهته، أكّد وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري أن “البضائع متوفرة بكميات كبيرة من مختلف أنحاء العالم بما يلبي الاحتياجات الرئيسية للمستهلكين في الدولة”. كما دعا الناس إلى عدم تخزين المواد الغذائية، مؤكدا أنها متوفرة في الأسواق بأسعار مناسبة.

م ل/دص