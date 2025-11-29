نتائج اقتراعات 30 نوفمبر 2025
يقرر المواطنون السويسريون ما إذا كانوا يريدون إدخال خدمة مواطنة للجميع وما إذا كانوا يريدون فرض ضرائب على الميراث لمكافحة الاحتباس الحراري. ستجدون جميع النتائج هنا.
محتويات خارجية
توضيحاتنا المفصلة
المزيد
خدمة مدنية للجميع…الشعب السويسري يقرّر عبر صناديق الاقتراع
المزيد
تحت المجهر: مبادرة ضريبة الميراث في سويسرا لإنقاذ المناخ
شارك في النقاش:
المزيد
المزيد
مساعدتنا في التصويت
المزيد
كيف يعمل النظام السياسي السويسري؟
قراءة معمّقة
الأكثر مناقشة
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.