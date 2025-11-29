The Swiss voice in the world since 1935
السياسة السويسرية

نتائج اقتراعات 30 نوفمبر 2025

يقرر المواطنون السويسريون ما إذا كانوا يريدون إدخال خدمة مواطنة للجميع وما إذا كانوا يريدون فرض ضرائب على الميراث لمكافحة الاحتباس الحراري. ستجدون جميع النتائج هنا.

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة
محتويات خارجية

توضيحاتنا المفصلة

الجيش

السياسة السويسرية

خدمة مدنية للجميع…الشعب السويسري يقرّر عبر صناديق الاقتراع 

تم نشر هذا المحتوى على يصوت السويسريون في 30 نوفمبر على مبادرة تهدف إلى استبدال الخدمة العسكرية بخدمة مدنية، تشمل النساء.

طالع المزيدخدمة مدنية للجميع…الشعب السويسري يقرّر عبر صناديق الاقتراع 
الأثرياء

السياسة السويسرية

تحت المجهر: مبادرة ضريبة الميراث في سويسرا لإنقاذ المناخ 

تم نشر هذا المحتوى على في 30 نوفمبر، ستصوت سويسرا على مبادرة تدعو إلى فرض ضريبة جديدة على الثروات الطائلة – من أجل تمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ.

طالع المزيدتحت المجهر: مبادرة ضريبة الميراث في سويسرا لإنقاذ المناخ 

شارك في النقاش:

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما رأيك في اعتماد الخدمة المدنية للجميع بدلًا من الخدمة العسكرية؟

ما رأيك في اعتماد الخدمة المدنية للجميع بدل الخدمة العسكرية؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بالتس ريغندينغر

ضريبة الميراث: هل يساهم الأثرياء بالفعل بما يكفي؟

في 30 نوفمبر، ستصوت سويسرا على ضريبة ميراث جديدة. ما مدى منطقية مطالبها؟

شارك في الحوار
82 إعجاب
64 تعليق
عرض المناقشة

مساعدتنا في التصويت

كيف يعمل النظام السياسي السويسري؟

تم نشر هذا المحتوى على تُعتبر الديمقراطية المباشرة، شأنها شأن الحياد والنظام الفدرالي، جزءً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السويسرية، كما أنها تساعد على تحقيق التلاحم بين مختلف لغات وديانات وثقافات البلاد. هذا الفيديو يقدم لكم لمحة عن هذا النظام السياسي الفريد من نوعه. (من إنتاج swissinfo.ch بتكليف من منظمة السويسريين في الخارج)

طالع المزيدكيف يعمل النظام السياسي السويسري؟

