السيسي: لا أحد يستطيع أن يوقف حرب إيران إلا ترامب

القاهرة 30 مارس آذار (رويترز) – حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين نظيره الأمريكي دونالد ترامب على وقف الحرب في المنطقة، وحذر من أن المخاوف من تجاوز سعر النفط 200 دولار ليست مبالغا فيها.

وقال السيسي خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) إنه يقول لترامب “لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا، في الخليج، إلا أنت”.

وأضاف “من فضلك، فخامة الرئيس، من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب، وأنت قادر على ذلك”.

ونددت مصر، التي تتلقى منذ فترة طويلة مساعدات عسكرية أمريكية ودعما من دول الخليج، بالهجمات الإيرانية على دول الخليج، ودفعَت باتجاه مساعي دبلوماسية لتجنب اندلاع حرب إقليمية أوسع.

* مخاوف من صدمتي نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار

وقال السيسي إن تداعيات الحرب تشمل صدمتين هما النقص في إمدادات الطاقة، وأثاره السلبية على ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن استهداف منشآت الطاقة، سواء كانت مصانع إنتاج أو مصافي تكرير، ربما تكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد العالمي وأسعار الوقود، مشيرا إلى أن مخاوف المحللين من تجاوز سعر برميل النفط 200 دولار، ليس مبالغا فيها.

كما حذر السيسي من أزمة وشيكة في الإمدادات الغذائية العالمية، مشيرا إلى نقص الأسمدة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط قد يهدد بحدوث أزمة أمن غذائي.

وقال إن الدول الغنية قد تتمكن من استيعاب هذا، لكن بالنسبة للدول متوسطة الدخل والاقتصادات الهشة، فقد يكون للأمر تأثير بالغ الخطورة على استقرارها.

وتربط مصر وإسرائيل علاقات دبلوماسية منذ معاهدة السلام عام 1979 التي أعادت إلى مصر شبه جزيرة سيناء، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. ومع ذلك، غالبا ما توصف هذه العلاقة بأنها سلام بارد، وينتاب القاهرة منذ وقت طويل القلق من إمكانية إجبار تهجير الفلسطينيين من غزة عبر حدودها.

وأشاد السيسي بترامب لإنهاء الحرب في غزة، مشيرا إلى أنه كان قد صرح سابقا بأن الرئيس الأمريكي وحده هو القادر على وقف هذا الصراع قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر تشرين الثاني.

* الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج يندد بالهجمات الإيرانية

وفي وقت سابق، حث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي إلى حماية الممرات البحرية الحيوية، منددا بإغلاق إيران لمضيق هرمز وهجماتها على البنية التحتية للطاقة في المنطقة.

وفي كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، قال إن العدوان الإيراني يشكل تهديدا للعالم.

وأضاف أن التهديدات الإيرانية ضد منشآت الطاقة وإغلاق مضيق هرمز لا يشكلان فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بل يمثلان أيضا تهديدا مباشرا للطاقة العالمية.

ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين، وتعرضت دوله الأعضاء لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ. وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى خنق مسار حيوي كان يمر من خلاله في السابق نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

(تغطية صحفية محمد عز – إعداد أميرة زهران ومحمود رضا مراد للنشرة العربية )