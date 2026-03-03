The Swiss voice in the world since 1935
السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية إثر شظايا اعتراض مسيّرة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

سيطرت السلطات في إمارة الفجيرة على حريق اندلع صباح الثلاثاء في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية نتيجة سقوط شظايا إثر اعتراض طائرة مسيّرة، في خضم الهجمات الإيرانية في الخليج، بحسب السلطات المحلية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في بيان “تعاملت الجهات المعنية في إمارة الفجيرة مع حريق اندلع صباح اليوم في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية – فوز، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة” من دون وقوع أي إصابات.

وأوضح البيان أنه “تمت السيطرة على الحريق والعودة إلى الأعمال الاعتيادية في المنطقة”.

م ل/رض

