الشرطة التايوانية تستبعد فرضية “الإرهاب” في حادثة الطعن في المترو

استبعدت الشرطة في تايوان الأحد فرضية “الإرهاب” في حادثة الطعن التي وقعت في مترو الأنفاق في العاصمة، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وقام رجل يبلغ من العمر 27 عاما، عرّفته الشرطة باسم عائلته تشانغ، بإطلاق قنابل دخانية في محطة مترو تايبيه الرئيسية بعد ظهر الجمعة، قبل أن يشرع في سلسلة عمليات طعن استمرت ثلاث ساعات.

وبعد ذلك، انتقل إلى منطقة تسوّق بالقرب من محطة تشونغشان، وفق السلطات.

وقال مسؤول كبير في إدارة شرطة تايبيه لوكالة فرانس برس، مشترطا عدم الكشف عن هويته “استنادا إلى ما توصلنا إليه في التحقيق، فإنّ المشتبه به تشانغ لم يدلِ بأي تصريحات أو آراء مرتبطة بالسياسة أو الدين أو أي أيديولوجيا محددة، واستبعدنا مبدئيا فرضية الإرهاب”.

وأضاف أنّ “الهجمات الإرهابية لديها تعريف محدد، ولا ينطبق هذا التعريف على المشتبه به”.

وبحسب رئيس بلدية تايبيه تشيانغ وان آن، فقد عُثر على المشتبه به ميتا في اليوم نفسه، بعدما قفز من مبنى قريب.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة إنّ المحققين عثروا أيضا على بحث عن “جرائم قتل عشوائية” على جهاز آيباد خاص بتشاغ، بما في ذلك مواد تتعلق بحادثة طعن وقعت في محطة مترو تايبيه في العام 2014، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

ووفق الشرطة، فقد خدم تشانغ في الجيش لكنّه سُرّح بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، وقالت الشرطة إنّه تغيّب عن تدريب عسكري احتياطي.

وتلزم تايوان الجنود السابقين بالخضوع لتدريب احتياطي لمدة تتراوح بين سبعة أيام و14 يوما خلال ثماني سنوات من تسريحهم. ويُعتبر عدم الالتحاق بالتدريب تهرّبا من الخدمة العسكرية.

وعقب حادثة الطعن التي وقعت الجمعة، وصف مسؤولون الهجوم بأنّه “متعمّد” ولكنّهم أشاروا إلى أنّ الدافع لم يكن واضحا.

وقالت الشرطة إنّها تعتقد بأنّ تشانغ تصرّف بمفرده وخطط لـ”قتل الناس بشكل عشوائي”. وكان استأجر شقّة في المنطقة في كانون الثاني/يناير وقام بعمليات استطلاع مسبقا.

وأشار رئيس بلدية المدينة إلى مضاعفة عدد عناصر الشرطة المنتشرين خلال ماراثون تايبيه الأحد، كما من المتوقع إجراء تدريب “مكثف للغاية” في محطات المترو قبل ليلة رأس السنة.

وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي السبت إنّ السلطات يجب أن تكون “أكثر وحذرا واستباقية” وأن تعمل على تحسين بروتوكولات الطوارئ.

وأضاف أنّه يجب “تدريب الشرطة وتجهيزها لعمليات مكافحة الإرهاب” لحماية المواطنين.

وأعلن مترو تايبيه إغلاق سوق عيد الميلاد بالقرب من محطة تشونغشان السبت، والذي سيبقى مغلقا لمدة ثلاثة أيام تكريما للضحايا.

