الصادرات الصينية للمركبات الكهربائية تضاعفت خلال سنة

ارتفعت صادرات المركبات الصينية الكهربائية التي تزداد رواجا في الأسواق الغربية بنسبة 100 في المئة خلال سنة حتى آذار/مارس، بحسب ما أظهرت أرقام الاتحاد المعني بهذا القطاع.

وباتت شركات صينية كثيرة، منها مجموعات أنشئت قبل بضع سنوات، تطرح نماذجها في الأسواق العالمية، على غرار “بي واي دي” و”ليبموتور” و”نيو”.

وقررت دخول السوق العالمية بدفع من ابتكارات رائجة وأسعار منخفضة.

والشهر الماضي، صدّرت الصين حوالى 183 ألف مركبة كهربائية بالكامل، بحسب الاتحاد الصيني لمصنّعي السيارات الخاصة، ما شكّل ارتفاعا بنسبة 100,1 في المئة في غضون سنة.

وقال سوي دونغشو الأمين العام للاتحاد خلال مؤتمر عبر الإنترنت “بسبب ارتفاع أسعار النفط، باتت السيارات الهجينة القابلة للشحن الصينية المنشأ تزداد رواجا على الصعيد العالمي”.

وفي دليل على تطوّر الصين في ميدان السيارات الكهربائية، باتت شركة “بي واي دي” الأولى عالميا في هذا المجال، متقدّمة على الأميركية “تيسلا”.

غير أن المركبات الكهربائية المصنّعة في الصين تخضغ لرسوم جمركية في بلدان عدة، لا سيّما في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ما يؤثر سلبا على إمكان استخدامها.

